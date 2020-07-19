«Милан» забил 25 мячей после возобновления сезона. Больше остальных команд Серии А

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Милан» одержал крупную победу над «Болоньей». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Голы в составе миланцев забивали Алексис Салемакерс, Хакан Чалханоглу, Исмаэль Беннасер, Анте Ребич и Давид Калабрия.



Благодаря этому команда Пиоли забила после возобновления сезона уже 25 мячей, что является лучшим результатом среди всех команд Серии А, сообщает Opta Paolo.



«Милан», набрав 56 очков, после этой победы обогнал «Наполи» (53) и поднялся на шестое место. Команда не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд. В следующем, 35-м туре Серии А «Милан» сыграет на выезде с «Сассуоло». Матч состоится 21 июля и начнётся в 22:45 мск.

«Милан» забил пять мячей «Болонье» и обогнал «Наполи»