Лионель Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к установлению исторического рекорда, сообщает Ole.

По данным источника, аргентинец может установить рекорд Ла Лиги, как игрок, который чаще всего выигрывал трофей «Пичичи», который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона. На данный момент в активе аргентинца шесть побед (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019). Столько же трофеев у Тельмо Зарра, который выигрывал эту награду в 1945, 1946, 1947, 1950, 1951 и 1953 годах.

На данный момент основным конкурентом Месси в борьбе за звание лучшему бомбардиру Лиги по итогам сезона является форвард «Реала» Карим Бензема. В активе аргентинца 23 гола. Француз в текущем сезоне забил 21 гол.

В заключительном туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Алавесом», а «Реал» проведёт матч с «Леганесом».