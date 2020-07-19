«Барселона» возглавила рейтинг команд с наибольшим количеством голов в XXI веке
Издание Transfermarkt составило рейтинг клубов с наибольшим количеством забитых голов в XXI веке.
Лидером по этому показателю стала каталонская «Барселона», которая в 1193 матчах забила 2730 голов. На втором месте находится мадридский «Реал», в активе которого 2633 года в 1162 матчах. Замкнула тройку лучших команд «Бавария». Мюнхенцы забили 2496 голов в 1060 играх.
Топ-10 клубов с наибольшим количеством голов, забитых в XXI веке:
1. «Барселона» (1193 матча, 2730 голов).
2. «Реал» (1162/2633).
3. «Бавария» (1060/2496).
4. «Арсенал» (1164/2254).
5. «Челси» (1156/2227).
6. «Манчестер Юнайтед» (1169/2226).
7. «Ливерпуль» (1135/2059).
8. «ПСЖ» (1077/2033).
9. «Манчестер Сити» (1024/1963).
10. «Лион» (1069/1938).
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