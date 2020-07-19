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Жозе Моуринью: на меня смотрят не так, как на других тренеров

Жозе Моуринью: на меня смотрят не так, как на других тренеров
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью считает, что журналисты относятся к нему не так, как к другим топ-специалистам.

«Люди смотрят на меня не так, как на других тренеров. Знаю, от меня ожидают того, чего не ждут от других специалистов. Я мало читаю, но, учитывая некоторые вопросы, которые мне задают, у меня складывается такое впечатление.

Например, после матча с «Ньюкаслом» («Тоттенхэм» выиграл со счётом 3:1. — Прим. «Чемпионата») первый вопрос был об игроке, который не вышел в стартовом составе. С другими тренерами такой проблемы нет. Они проводят ротацию. Они принимают решения.

Другие специалисты оставляют на скамейке невероятных футболистов, но все считают, что это их работа, так и должно быть в большом клубе. Но всё по-другому, когда речь заходит обо мне и «Тоттенхэме», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

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