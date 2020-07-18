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Моуринью — о трансферах: некоторые клубы нарушают правила, тратят и получают игроков

Моуринью — о трансферах: некоторые клубы нарушают правила, тратят и получают игроков
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился своим мнением о предстоящем трансферном окне. Моуринью поддел «Манчестер Сити», который отстранили от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию.

«Некоторым клубам это даётся легко: они нарушают правила, тратят деньги и получают игроков. Другим всё даётся сложнее — они следуют правилам.

Я понимал, какая ситуация в «Тоттенхэме», когда подписывал контракт. Нужно быть реалистом. Я знаю, где находятся лучшие игроки мира. Главное — не терять связь с реальностью и думать о трансферных возможностях. Я точно знаю, что нам нужно. И я знаю, как быть реалистом», — цитирует Моуринью Goal.com.

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