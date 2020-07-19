«Бенфика» интересуется Эдинсоном Кавани
Лиссабонская «Бенфика» заинтересовалась уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани, сообщает Record.
Напомним, 1 июля Кавани покинул «Пари Сен-Жермен» и стал свободным агентом. Мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» отказались от идеи приобретения Кавани в летнее трансферное окно.
В сезоне-2019/2020 Кавани в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне стал автором 7 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». Уругваец успел улететь на родину до закрытия границ.
Сообщалось, что Кавани получил предложение из итальянской «Ромы» и в ближайшее время может стать игроком «джаллоросси».
- 19 июля 2020
-
12:50
-
12:41
-
12:37
-
12:20
-
12:01
-
11:57
-
11:54
-
11:36
-
11:26
-
11:14
-
10:57
-
10:44
-
10:34
-
10:20
-
10:03
-
09:57
-
09:36
-
09:33
-
09:30
-
09:27
-
08:45
-
07:54
-
06:39
-
06:15
-
05:48
-
04:47
-
04:21
-
02:45
-
02:33
-
01:46
-
01:30
-
01:06
-
00:59
-
00:48
-
00:46
Партнерский контент