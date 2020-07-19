«Бенфика» интересуется Эдинсоном Кавани

Лиссабонская «Бенфика» заинтересовалась уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани, сообщает Record.

Напомним, 1 июля Кавани покинул «Пари Сен-Жермен» и стал свободным агентом. Мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» отказались от идеи приобретения Кавани в летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/2020 Кавани в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне стал автором 7 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». Уругваец успел улететь на родину до закрытия границ.

Сообщалось, что Кавани получил предложение из итальянской «Ромы» и в ближайшее время может стать игроком «джаллоросси».