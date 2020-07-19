Петрюс Бумаль: не встану на колено, если забью гол

Полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль поделился мнением о движении Black Lives Matters.
«Нет, не встану на колено, если забью гол. Нужно многое понимать относительно Black Lives Matters. Я не на все 100% вместе с людьми, поддерживающими сегодня это движение, потому что его происхождение гораздо значительнее.
Когда действительно знаешь, что такое Black Lives Matters, то понимаешь, что речь не просто о преклонении колена и не просто о поднятом вверх кулаке. Мне кажется, не все люди, принимающие подобную позу, понимают, что именно они делают и зачем.
В оригинале Black Lives Matters означает — уважайте меня как темнокожего человека. И это не означает «белые люди, любите нас». Но сейчас многие темнокожие ожидают именно любви со стороны белых. Но Black Lives Matter не про обязательную любовь, это — про уважение.
Поэтому не согласен со многими людьми и поступками в данный момент. Не считаю, что они представляют мои взгляды. Не считаю, что кто-то должен опускаться на колено или что это должен быть я», — приводит слова Бумаля «Матч ТВ».
- 19 июля 2020
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