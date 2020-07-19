Рибери позвал Манджукича и Гётце в «Фиорентину»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери принимает участие в переговорах с Марио Гётце и Марио Манджукичем, сообщает Football Italia со ссылкой на Bild.

По данным источника, Рибери предложил бывшим одноклубникам присоединиться к нему в стане «фиалок» и выступает в качестве неофициального посредника во время переговоров. Сообщалось, что «Фиорентина» уже предложила Манджукичу двухлетний контракт с зарплатой в размере € 3 млн в год.

34-летний Марио Манджукич расторг контракт с катарским «Аль-Духайлем» и в настоящее время является свободным агентом, как и Марио Гётце, покинувший дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона Бундеслиги.

Рибери, Манджукич и Гётце вместе выступали в мюнхенской «Баварии» с 2012 по 2014 год.