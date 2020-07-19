Игонин: Тедеско может отдать долг за прошлые поражения? Пусть он сначала 250 тыс. отдаст

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком».

«Конечно, сейчас командам тяжеловато. Не все готовы на сто процентов. Сегодня встречаются два больших клуба. У них условия были лучше. Не буду говорить о зрелищности, может сложиться по-разному. Вряд ли «Спартак» будет играть от обороны.

Что касается разговоров о судействе, просто такой период. Обсуждали Вилкова на протяжении недели. Был период, когда обсуждали якобы Гинер всё купил, потом продал. Период, когда «Спартак» всё выиграл, затем проиграл. Сейчас же «Спартак» всё критикует. В этом году даже рассуждать не надо. Своими действиями они сами признали, что в команде не всё в порядке. Тренеров, генеральных директоров меняют, люди в команде чудят. Критикуют Малкома, а он уже набирает форму и будет играть лучше. А что в «Спартаке»? Самый дорогой игрок безвылазно сидит на скамейке. При чём здесь судейство?

Тедеско может отдать долг за прошлые поражения? Пусть сначала 250 тыс. отдаст. Кто сейчас не назовёт «Зенит» фаворитом в этом матче? Не сделал так только Семак. Наверное, из-за воспитания. Мало того что «Спартак» на девятом месте, а «Зенит» давно уже на первом, ещё и играют в Санкт-Петербурге», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена» сегодня, 19 июля. Начало — в 18:30 мск.