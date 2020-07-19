«Боль поражения надолго останется в наших сердцах». «Урал» извинился за вылет из Кубка
Пресс-служба «Урала» опубликовала сообщение с извинениями за вылет команды из Кубка России. Сегодня, 19 июля, подопечные Дмитрия Парфёнова на домашнем поле со счётом 1:3 проиграли «Химкам».
«Борьба за Кубок больше не для нас. Боль поражения надолго останется в наших сердцах. Простите, что не мы будем бороться за Кубок в финале в родном городе», — говорится в публикации екатеринбургского клуба в «Инстаграме».
В финале турнира «Химки» встретятся с победителем матча «Зенит» — «Спартак». Сине-бело-голубые сыграют с красно-белыми сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Решающий матч Кубка России сезона-2019/2020 состоится 25 июля на «Екатеринбург арене».
Дмитрий Парфёнов подал в отставку после поражения в полуфинале Кубка России
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