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Арбитр Федотов: судья должен быть назначить пенальти в ворота «Зенита» за фол на Соболеве

Арбитр Федотов: судья должен быть назначить пенальти в ворота «Зенита» за фол на Соболеве
Футбол / Кубок России 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0, идёт 1-й тайм).

«Иванов должен был ставить пенальти в ворота „Зенита“. Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку. В ворота „Спартака“ пенальти был. На Азмуне нарушали правила», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Зенит» — «Спартак» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, помогают ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный).

Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».

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