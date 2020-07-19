«Зенит» — «Спартак»: Дзюба забил с пенальти

Форвард «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт на 24-й минуте матча полуфинала Кубка России со «Спартаком», реализовав пенальти.
Пенальти был назначен после того, как Сердар Азмун упал в борьбе с Ильёй Гапоновым. Судья Сергей Иванов сначала не увидел нарушения правил, однако после видеопросмотра изменил своё решение.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).
Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».
- 19 июля 2020
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:37
-
18:29
-
18:18
-
18:11
-
18:02
-
17:57
-
17:57
-
17:30
-
17:30
-
17:17
-
17:07
-
17:04
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:09
-
16:03
-
16:01
-
15:51
-
15:50
-
15:47
-
15:33
-
15:19
-
15:05
-
14:57
-
14:54
-
14:37
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:43