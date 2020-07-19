«Зенит» — «Спартак»: Дзюба забил с пенальти

Форвард «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт на 24-й минуте матча полуфинала Кубка России со «Спартаком», реализовав пенальти.

Пенальти был назначен после того, как Сердар Азмун упал в борьбе с Ильёй Гапоновым. Судья Сергей Иванов сначала не увидел нарушения правил, однако после видеопросмотра изменил своё решение.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).

Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».