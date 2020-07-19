Защитника «Манчестер Юнайтед» Бейи унесли с поля в кислородной маске
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи получил серьёзную травму головы в матче полуфинала Кубка Англии с «Челси».
В конце первого тайма Бейи столкнулся головой с Магуйаром. Врачи положили Эрика на газоне за пределами поля, зафиксировали ему голову. Медики очень долго делали необходимые процедуры перед тем, как унести его в подтрибунное помещение на носилках. На футболисте была кислородная маска.
- 19 июля 2020
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