«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии
В полуфинальном матче Кубка Англии лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1 и вышел в финал. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Майк Дин, ассистировали ему судьи на линиях Иан Хассин и Ричард Уэст.
Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма — автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Сесар Аспиликуэта. В начале второго тайма лондонский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Мэйсон Маунт. На 74-й минуте гол в свои ворота забил защитник манкунианцев Гарри Магуайр. В концовке встречи разрыв в счёте сократил Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый.
В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 1 августа.
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