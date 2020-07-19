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«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В полуфинальном матче Кубка Англии лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1 и вышел в финал. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Майк Дин, ассистировали ему судьи на линиях Иан Хассин и Ричард Уэст.

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма — автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Сесар Аспиликуэта. В начале второго тайма лондонский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Мэйсон Маунт. На 74-й минуте гол в свои ворота забил защитник манкунианцев Гарри Магуайр. В концовке встречи разрыв в счёте сократил Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый.

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 1 августа.

Кубок Англии. 1/2 финала
19 июля 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Жиру – 45+11'   0:2 Маунт – 46'   0:3 Магуайр – 74' (автогол)   1:3 Фернандеш – 85' (пен)
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