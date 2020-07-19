Мостовой: судейство в Питере было нормальное. По итогу — сезон для «Спартака» провал

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение московского клуба в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).

«Я увидел игру, которую и ожидал. „Спартак“ понимал, во что играл. Моментами превосходил „Зенит“. Но класс „Зенита“ сказался. Судейство? Не думаю, что нужно предъявлять претензии. В этом плане всё было нормально. Но надо отдать должное „Спартаку“, они неплохо играли, могли сыграть вничью. Кто-то кричал, что „Зенит“ их разорвёт, такого не было. Мне казалось, что „Спартак“ мог даже выиграть. Но по сухому итогу — этот сезон „Спартака“ провал. Да, перестройка, но результаты говорят сами за себя», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.