Мурад Мусаев: в моей практике я ещё не видел столько травм у футболистов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.
«У де Вильены на протяжении долгого отрезка скапливались кровь в мышцах. У него нет такой явной травмы, но нас настораживает эта ситуация, мы не можем рисковать здоровьем футболиста. У Вандерсона и Кайо повысилась температура. Их анализы чистые, но мы тоже не стали рисковать их здоровьем.
У Крицюка проблемы со здоровьем, он досрочно прекратил своё сотрудничество с клубом, попрощался с командой ещё две-три недели назад. У Синицына также проблемы со здоровьем.
Каждая травма — это отдельная история, здесь нет фактора, который бы их связывал. У каждого игрока разные причины: кто-то заболел, у кого-то проблемы с мышцами, у кого-то что-то другое. Бывают такие периоды, но за всё время, что я работаю, такого не было никогда. В моей практике я ещё не видел столько травм, столько болезней. Чтобы столько футболистов пропускали матчи? Нет. Наверное, такой период должен был настигнуть команду. Жаль, что это происходит именно сейчас», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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