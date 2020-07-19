Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мурад Мусаев: в моей практике я ещё не видел столько травм у футболистов

Мурад Мусаев: в моей практике я ещё не видел столько травм у футболистов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

«У де Вильены на протяжении долгого отрезка скапливались кровь в мышцах. У него нет такой явной травмы, но нас настораживает эта ситуация, мы не можем рисковать здоровьем футболиста. У Вандерсона и Кайо повысилась температура. Их анализы чистые, но мы тоже не стали рисковать их здоровьем.

У Крицюка проблемы со здоровьем, он досрочно прекратил своё сотрудничество с клубом, попрощался с командой ещё две-три недели назад. У Синицына также проблемы со здоровьем.

Каждая травма — это отдельная история, здесь нет фактора, который бы их связывал. У каждого игрока разные причины: кто-то заболел, у кого-то проблемы с мышцами, у кого-то что-то другое. Бывают такие периоды, но за всё время, что я работаю, такого не было никогда. В моей практике я ещё не видел столько травм, столько болезней. Чтобы столько футболистов пропускали матчи? Нет. Наверное, такой период должен был настигнуть команду. Жаль, что это происходит именно сейчас», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Истанбул Башакшехир» стал чемпионом Турции. За него играют Епуряну и Шкртел
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020