Бранислав Иванович: недооценки «Химок» не будет. Клубы неслучайно попадают в финал

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович подвёл итоги встречи полуфинала Кубка России с московским «Спартаком» (2:1), а также выразил мнение о сопернике по финалу – подмосковным «Химкам».

«Очень тяжёлая игра. Я думаю, что мы как единая команда добились этой победы. Очень важная и большая победа – всех нас и команды. К сожалению, за полуфинал не дают кубок — мы должны выиграть в финале, готовиться к этому. Много эмоций и напряжения. Ни мы, ни «Спартак» не были в оптимальном состоянии. Но мы нашли силы внутри и за счет характера выиграли эту игру.

Со «Спартаком» всегда большое дерби, большие игры, и у нас проблем с настроем не бывает. Другое дело, что эти игры могут быть скользкие. Вс` может пойти не так, как ты хочешь, и психологически это тяжело. Но мы справились, и мы молодцы сегодня.

Я надеюсь, что у нас не будет недооценки «Химок». Все-таки клубы неслучайно попадают в финал. Они прошли не только «Урал», но были и другие соперники. Так что у них есть свои качества. Они забили три гола в Екатеринбурге. Мы не будем абсолютными фаворитами в этой игре, но надо все показать и доказать на поле», — сказал Иванович в опубликованном видео на YouTube-канале «Зенита».