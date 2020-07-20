Найджел Пирсон покинул пост главного тренера «Уотфорда» после поражения от «Вест Хэма»

56-летний англичанин Найджел Пирсон покинул пост главного тренера «Уотфорда» после поражения в выездной встрече 36-го тура английской Премьер-лиги от «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 1:3, сообщается на официальном сайте «шершней».

Найджел Пирсон сменил на посту «Уотфорда» Кике Санчеса Флореса лишь в декабре 2019 года, однако не сумел доработать до конца сезона, покинув клуб за два тура до окончания чемпионата по собственному желанию. Обязанности главного тренера будет исполнять Хейден Маллинс, работавший с молодёжной командой «шершней».



«Уотфорд» занимает в турнирной таблице 17-е место, набрав 34 очка и имея отрыв в 3 балла от «Астон Виллы», располагающейся на 18-м месте. Команде осталось сыграть два матча в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги — с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».