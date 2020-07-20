«Гранада», игравшая в прошлом сезоне в Сегунде, впервые в истории выступит в еврокубках

В заключительном туре чемпионата Испании «Гранада» на домашнем стадионе «Лос-Карменес» разгромила «Атлетик» из Бильбао – 4:0, обеспечив впервые в истории клуба участие в еврокубках, сообщает AS.
Ещё в прошлом сезоне «Гранада» выступала во втором дивизионе чемпионата Испании, а уже в следующем будет впервые представлять свою страну в еврокубковом турнире. Свой старт в Лиге Европы команда начнёт со второго квалификационного раунда.
Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», набравший 87 очков. На 5 баллов от него отстала «Барселона». По 70 очков в чемпионате набрали мадридский «Атлетико» и «Севилья», «матрасники» заняли третье место за счёт лучшей разницы мячей. Все эти четыре команды получили право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов. В групповой этап Лиги Европы попал «Вильярреал» (60). «Реал Сосьедад» (56) получил путёвку в квалификацию ЛЕ.
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