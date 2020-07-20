Парфёнов: я покидаю «Урал», но теперь у этого клуба стало на одного болельщика больше

Дмитрий Парфёнов прокомментировал уход с должности главного тренера екатеринбургского «Урала».

«Хочу поблагодарить команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет! Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда искренне поддерживали команду и не оставляли её даже после самых обидных поражений. Мы всегда чувствовали поддержку трибун!

Я покидаю «Урал», но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что её ждёт впереди много новых побед!» — приводит слова 45-летнего специалиста пресс-служба «Урала» на официальном сайте клуба.

Напомним, Парфёнов подал в отставку с поста наставника «Урала» после поражения в домашнем матче 1/2 финала Кубка России с «Химками» (1:3).