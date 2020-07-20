Андрей Талалаев: «Крылья Советов» в состоянии ожидания. Больше всего пугает неизвестность

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал новость о том, что встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» не состоится.

Ранее «Сочи» уведомил «Крылья Советов», что эпидемиологическая ситуация не позволяет команде принять участие в матче, который был запланирован на 22 июля.

«Игра с «Сочи» отменена. Сезон пока вообще оценивать не могу. Надо сначала отойти от него, потом давать оценку всему, что происходит. Мы сейчас в состоянии ожидания. Больше всего пугает неизвестность. Мы ждём. Больше сказать нечего», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Крылья Советов», набрав 28 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.