Андрей Талалаев: «Крылья Советов» в состоянии ожидания. Больше всего пугает неизвестность
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал новость о том, что встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» не состоится.
Ранее «Сочи» уведомил «Крылья Советов», что эпидемиологическая ситуация не позволяет команде принять участие в матче, который был запланирован на 22 июля.
«Игра с «Сочи» отменена. Сезон пока вообще оценивать не могу. Надо сначала отойти от него, потом давать оценку всему, что происходит. Мы сейчас в состоянии ожидания. Больше всего пугает неизвестность. Мы ждём. Больше сказать нечего», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Крылья Советов», набрав 28 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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