«Севилья» объявила о выкупе трансфера Сусо у «Милана»
«Севилья» на официальном сайте объявила о выкупе трансфера вингера «Милана» Сусо. Контракт 26-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан на пять сезонов.
Ранее стало известно, что «Севилья» обязана выкупить Сусо после выхода в Лигу чемпионов сезона-2020/2021. «Севилья» гарантировала себе место в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 благодаря поражению «Вильярреала» в матче 36-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:2). По данным итальянских СМИ, сумма выкупа должна была составить примерно € 24 млн.
Сусо перешёл в «Севилью» на правах аренды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл в чемпионате Испании 15 матчей, стал автором 1 забитого мяча и отдал 1 результативную передачу.
«Севилья» обязана выкупить Сусо после выхода в Лигу чемпионов сезона-2020/2021
- 20 июля 2020
-
17:55
-
17:55
-
17:49
-
17:38
-
17:38
-
17:25
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:57
-
16:47
-
16:37
-
16:30
-
16:23
-
16:08
-
16:03
-
15:52
-
15:36
-
15:23
-
15:17
-
14:58
-
14:54
-
14:44
-
14:22
-
14:20
-
14:16
-
14:08
-
13:49
-
13:49
-
13:20
-
13:15
-
13:06
-
12:38
Партнерский контент