«Севилья» объявила о выкупе трансфера Сусо у «Милана»

«Севилья» на официальном сайте объявила о выкупе трансфера вингера «Милана» Сусо. Контракт 26-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан на пять сезонов.

Ранее стало известно, что «Севилья» обязана выкупить Сусо после выхода в Лигу чемпионов сезона-2020/2021. «Севилья» гарантировала себе место в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 благодаря поражению «Вильярреала» в матче 36-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:2). По данным итальянских СМИ, сумма выкупа должна была составить примерно € 24 млн.

Сусо перешёл в «Севилью» на правах аренды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл в чемпионате Испании 15 матчей, стал автором 1 забитого мяча и отдал 1 результативную передачу.