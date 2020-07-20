Кашшаи — о словах Федуна: каждый имеет право на своё мнение
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который остался недоволен работой арбитра в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).
«Я уважаю все клубы и всех президентов. Каждый имеет право на своё мнение, мы живём в демократическом обществе. Моя работа заключается в том, чтобы обучать судей и назначать лучших на матчи. Я буду развивать судейство. Если какая-то команда не довольна судейством, то я могу это понять – иногда судьи допускают ошибки. Но с VAR количество ошибок снижается. А в будущем мы будем снижать количество времени, потраченных на просмотр повторов», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Кашшаи ответил на протест «Спартака» по поводу судейства в матче с «Зенитом»
- 20 июля 2020
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