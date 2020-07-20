Кашшаи ответил на протест «Спартака» по поводу судейства в матче с «Зенитом»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды из матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1).
«Это был важный матч для российского футбола. Судейские решения всегда вызывают споры.
Сегодня увидел фотографию, на которой видно, что произошло в эпизоде с Соболевым и Жирковым. Мы должны обратиться к протоколу VAR. Была борьба между нападающим и защитником, сначала Соболев тянул и толкал Жиркова. Нужно посмотреть всё с разных ракурсов, а VAR вмешивается, только когда есть явная очевидная ошибка.
Что касается эпизода с Айртоном, то там ничего не произошло. Абсолютно нормальная борьба, там не было нарушения – это про 81-ю минуту. Момент на 89-й минуте с Оздоевым – нужно оценить степень контакта. Борьба была в ногу, это неосторожная игра, а не серьёзное нарушение. Не показывать красную карточку – правильное решение», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 20 июля 2020
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