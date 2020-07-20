Владимир Быстров: позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, проигрывая — 1:2

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров подверг критике игру московского клуба в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).
«Раньше в сезоне достаточно было обыграть только «Спартак», и болельщики прощали любые неудачи. Обыгрываешь «Спартак» — все счастливы. Считай Лигу чемпионов взяли.
В матче «Зенит» — «Спартак» я болел за футбол, а футбола не оказалось. Позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, «горя» — 1:2. Не поджимает «Зенит», не прессингует. Когда команда «горит», она начинает прессинговать, дожимать соперника на чужой половине поля. Силы были, ведь вышли свежие Рассказов и Мирзов, бегите вперёд. Но, может, тренер требует идти назад и кому-то нравится такой футбол. Мне — нет», — сказал Быстров в эфире программы «Зенит» — «Спартак». Live».
- 20 июля 2020
-
22:27
-
22:16
-
21:56
-
21:55
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:19
-
21:08
-
20:58
-
20:40
-
20:35
-
20:05
-
20:03
-
19:50
-
19:39
-
19:27
-
19:13
-
19:07
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:23
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:55
-
17:49
-
17:38
-
17:38
-
17:25
-
17:23
-
17:18