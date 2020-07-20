Владимир Быстров: позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, проигрывая — 1:2

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров подверг критике игру московского клуба в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).

«Раньше в сезоне достаточно было обыграть только «Спартак», и болельщики прощали любые неудачи. Обыгрываешь «Спартак» — все счастливы. Считай Лигу чемпионов взяли.

В матче «Зенит» — «Спартак» я болел за футбол, а футбола не оказалось. Позор видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, «горя» — 1:2. Не поджимает «Зенит», не прессингует. Когда команда «горит», она начинает прессинговать, дожимать соперника на чужой половине поля. Силы были, ведь вышли свежие Рассказов и Мирзов, бегите вперёд. Но, может, тренер требует идти назад и кому-то нравится такой футбол. Мне — нет», — сказал Быстров в эфире программы «Зенит» — «Спартак». Live».