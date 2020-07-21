Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» обыграл «Лацио» со счетом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато, ассистировали ему судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Фабиано Прети.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, который реализовал 11-метровый. Через несколько минут туринский клуб увеличил преимущество, отличился Роналду с передачи Пауло Дибалы. В концовке встречи разрыв в счёте с пенальти сократил Чиро Иммобиле.

«Ювентус», набрав 80 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (69) — на 4-м месте.

В 35-м туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Удинезе», «Лацио» дома примет «Кальяри». Матчи состоятся 23 июля.