Иммобиле – 5-й итальянец в истории Серии А, которому удалось забить 30+ мячей за сезон

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» обыграл «Лацио» со счетом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус».
Своим 30-м забитым мячом в сезоне на 83-й минуте встречи отметился 30-летний итальянский нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. Как сообщает Opta в «Твиттере», он стал лишь 5-м итальянским игроком в истории чемпионатов Италии, которому покорилась отметка в 30 или более забитых мячей за один сезон. До него подобным достижением отметились Джузеппе Меацца в сезоне-1929/1930 (31 гол), Феличе Борель – сезон-1933/1934 (31), Антонио Анджелильо – сезон-1958/1959 (33) и Лука Тони в сезоне-2005/2006 (31).
Иммобиле стал игроком «Лацио» летом 2016 года, перейдя из «Севильи» за € 9,45 млн. С тех пор он провёл за «бьянкочелести» 173 встречи, в которых забил 118 голов и отдал 33 результативные передачи. Его контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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