Френки де Йонг: «Барселона» подойдёт к матчу с «Наполи» в лучшей форме

23-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил мнение о важности матча с «Алавесом» (5:0) в заключительном туре чемпионата Испании и подготовке к Лиге чемпионов.

«С «Алавесом» мы сыграли лучше, чем с «Осасуной». «Барселона» была больше похоже на команду, но мы должны продолжать в том же духе, потому что в Лиге чемпионов будет намного сложнее. Мы обязаны увеличить интенсивность и давление на соперника. Иногда, когда мы теряли мяч раньше, мы не давили на соперника так сильно. Конечно, в матче с «Алавесом» мы были лучше организованы, но теперь нам нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов. Очень важно закончить сезон таким образом, как в игре с «Алавесом», для уверенности и морального духа. Мы очистим наши головы и подойдём к игре с «Наполи» в лучшей форме», — цитирует Френки Marca.

В нынешнем сезоне де Йонг провёл на поле 40 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.