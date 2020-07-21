Клубы из России и Франции интересуются форвардом «Херенвена» Эджуком

Нападающий «Херенвена» Чидера Эджук своим удачным выступлением в минувшем сезоне привлёк внимание ряда европейских клубов.



Как сообщает Allnigeriasoccer, российские и французские клубы обращались к нидерландским коллегам для приобретения 22-летнего нигерийского футболиста, однако не смогли удовлетворить запросы по сумме трансфера. Названия потенциальных покупателей не уточняются.



Ранее появлялась информация, что в услугах Чидера заинтересован «Галатасарай». При этом два месяца назад «Херенвен» отказался отпустить форварда в китайский клуб за € 8 млн.



Эджук перебрался в Нидерланды прошлым летом, а ранее выступал в Норвегии и Нигерии. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах Эредивизии и забил 9 голов.

«Зенит» интересуется нападающим нидерландского «Херенвена»