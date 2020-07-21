Клубы из России и Франции интересуются форвардом «Херенвена» Эджуком
Нападающий «Херенвена» Чидера Эджук своим удачным выступлением в минувшем сезоне привлёк внимание ряда европейских клубов.
Как сообщает Allnigeriasoccer, российские и французские клубы обращались к нидерландским коллегам для приобретения 22-летнего нигерийского футболиста, однако не смогли удовлетворить запросы по сумме трансфера. Названия потенциальных покупателей не уточняются.
Ранее появлялась информация, что в услугах Чидера заинтересован «Галатасарай». При этом два месяца назад «Херенвен» отказался отпустить форварда в китайский клуб за € 8 млн.
Эджук перебрался в Нидерланды прошлым летом, а ранее выступал в Норвегии и Нигерии. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах Эредивизии и забил 9 голов.
«Зенит» интересуется нападающим нидерландского «Херенвена»
- 21 июля 2020
-
10:21
-
10:07
-
10:00
-
09:46
-
09:33
-
08:51
-
08:24
-
06:27
-
05:54
-
05:41
-
05:19
-
04:44
-
04:22
-
04:02
-
03:50
-
03:30
-
03:10
-
02:48
-
02:32
-
01:47
-
01:28
-
00:42
-
00:24
-
00:10
-
00:07
- 20 июля 2020
-
23:55
-
23:26
-
23:21
-
23:05
-
22:54
-
22:32
-
22:27
-
22:16
-
21:56
-
21:55
Партнерский контент