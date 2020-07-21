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Клубы из России и Франции интересуются форвардом «Херенвена» Эджуком

Клубы из России и Франции интересуются форвардом «Херенвена» Эджуком
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Херенвена» Чидера Эджук своим удачным выступлением в минувшем сезоне привлёк внимание ряда европейских клубов.

Как сообщает Allnigeriasoccer, российские и французские клубы обращались к нидерландским коллегам для приобретения 22-летнего нигерийского футболиста, однако не смогли удовлетворить запросы по сумме трансфера. Названия потенциальных покупателей не уточняются.

Ранее появлялась информация, что в услугах Чидера заинтересован «Галатасарай». При этом два месяца назад «Херенвен» отказался отпустить форварда в китайский клуб за € 8 млн.

Эджук перебрался в Нидерланды прошлым летом, а ранее выступал в Норвегии и Нигерии. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах Эредивизии и забил 9 голов.

«Зенит» интересуется нападающим нидерландского «Херенвена»
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