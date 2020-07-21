Александр Градский: «Зенит» не мог обыграть «Спартак» без помощи мотивированных арбитров

Художественный руководитель театра «Градский Холл», болельщик «Спартака» Александр Градский поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором красно-белые на выезде сыграли с «Зенитом». Финальный свисток зафиксировал победу сине-бело-голубых со счётом 2:1.

«Матч в целом понравился, «Зенит» играл неплохо, хотя под конец устал и сбавил обороты. «Спартак» тактически слабоват. Тедеско до сих пор не определился с составом. Видно, что для российского чемпионата — неопытный тренер. Пока не понимает, что и как надо делать. Но Тедеско «Спартаку» нужен! Уверен, он привыкнет к нашим реалиям и всё будет хорошо.

Питерцы же в очередной раз показали, что они — солидная команда… Хотя командой «Зенит» назвать трудно, это скорее великолепный проект. Скупить всех крутых россиян, практически полторы сборной страны, набрать легионеров один лучше другого, вот и весь план. Но он работает, надо отдать должное. Выиграть у такого «Зенита» практически невозможно…

И при всех вводных, о которых я сказал, происходит странная вещь. Вдруг выходит команда красно-белых мальчишек и играет на равных с чемпионом России. И питерцы не могут победить соперника без помощи мотивированных арбитров. В честной борьбе «Спартак» с большой долей вероятности мог бы и выиграть», — цитирует Градского Sportbox.