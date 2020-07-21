Денис Макаров не поможет «Рубину» в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что полузащитник Денис Макаров не примет участия в предстоящем матче со «Спартаком».
«Макаров последние матчи играл с небольшим повреждением, поэтому мы приняли решение, что он уже закончил этот сезон и лечится, чтобы полноценно начать подготовительный период», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Спартак» состоится завтра, 22 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главным арбитром встречи будет Павел Кукуян из Сочи.
«Спартак», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (35) располагается строчкой ниже.
Леонид Слуцкий: «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба
- 21 июля 2020
-
13:35
-
13:29
-
13:08
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:31
-
12:23
-
12:04
-
11:55
-
11:30
-
11:27
-
10:47
-
10:46
-
10:21
-
10:07
-
10:00
-
09:46
-
09:33
-
08:51
-
08:24
-
06:27
-
05:54
-
05:41
-
05:19
-
04:44
-
04:22
-
04:02
-
03:50
-
03:30
-
03:10
-
02:48
-
02:32
-
01:47
-
01:28
Партнерский контент