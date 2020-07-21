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Денис Макаров не поможет «Рубину» в матче со «Спартаком»

Денис Макаров не поможет «Рубину» в матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что полузащитник Денис Макаров не примет участия в предстоящем матче со «Спартаком».

«Макаров последние матчи играл с небольшим повреждением, поэтому мы приняли решение, что он уже закончил этот сезон и лечится, чтобы полноценно начать подготовительный период», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Спартак» состоится завтра, 22 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главным арбитром встречи будет Павел Кукуян из Сочи.

«Спартак», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (35) располагается строчкой ниже.

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