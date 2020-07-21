Фанаты «Спартака» вызваны для следственных действий по делу о драке перед дерби с «Динамо»

Четверо фанатов «Спартака» были доставлены для следственных действий по делу о драке перед матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0), который прошёл в Москве 29 февраля. Об этом сообщает Sport24.



Напомним, несколько десятков фанатов «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе недалеко от стадиона «ВТБ Арена». Сообщалось, что болельщики бело-голубых и «армейцев» напали на троллейбус, в котором ехали поклонники красно-белых. Драка продлилась несколько минут. В ходе потасовки травмы получили несколько человек. Им понадобилась помощь врачей.



Незадолго до инцидента в троллейбусе случилась массовая драка в метро. Когда болельщики «Спартака» вышли из поезда на станции «Маяковская», на них напали ожидавшие фанаты «Динамо». Некоторые из участников конфликта из-за полученных травм не смогли выйти из метро. Драка переместилась на улицу. Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали нескольких участников потасовки.

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