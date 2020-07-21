Министр спорта МО: информация о решении губернатора по «Химкам» — фикция и вброс

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию, согласно которой губернатор области Андрей Воробьёв решил, что клуб будет выступать в Российской Премьер-Лиге.



«Эта информация – фикция и вброс. Все решения будут завтра до 17 часов. Пока Воробьёв мне ничего не говорил, это какая-то глупость. Сейчас идут консультации», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Главный тренер команды Сергей Юран заявлял, что «Химки» точно будут выступать в РПЛ.

Гендиректор «Химок»: мы команда РПЛ, давайте закончим все разговоры