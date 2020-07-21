Джордже Деспотович прокомментировал подписание контракта с «Рубином»

Нападающий Джордже Деспотович поделился впечатлениями от перехода в казанский «Рубин».
«Я очень рад, что вернулся в Россию. Рад, что подписал контракт с такой большой командой, как «Рубин». У меня была пара предложений из Европы и Китая, но я долго не думал, хотел ещё поиграть в России. Спасибо руководству, тренерам, которые мне доверились и предложили контракт. Надеюсь, что буду оправдывать это доверие и забивать голы.
Конечно, этот шаг важен для меня. Я играл два года в «Оренбурге» и хочу сказать им спасибо за всё: за прекрасные два года. Они мне дали шанс показать себя в хорошем чемпионате, и сейчас я перехожу в большую команду. Надеюсь, что и дальше буду играть хорошо и забивать голы.
У меня личных задач никогда не было. В первую очередь я буду работать на команду. Если команда будет играть хорошо, всем будет легче. Тогда каждый из нас вырастет как футболист. База «Рубина» очень крутая. Я уже успел немного поговорить с руководством и главным тренером. В основном говорили о бытовых моментах. Знаком и с некоторыми игроками, например, с Бегичем я играл в «Оренбурге», знаком с Уремовичем, познакомился с Йевтичем», — приводит слова Деспотовича официальный сайт «Рубина».
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