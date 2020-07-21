Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джордже Деспотович прокомментировал подписание контракта с «Рубином»

Джордже Деспотович прокомментировал подписание контракта с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий Джордже Деспотович поделился впечатлениями от перехода в казанский «Рубин».

«Я очень рад, что вернулся в Россию. Рад, что подписал контракт с такой большой командой, как «Рубин». У меня была пара предложений из Европы и Китая, но я долго не думал, хотел ещё поиграть в России. Спасибо руководству, тренерам, которые мне доверились и предложили контракт. Надеюсь, что буду оправдывать это доверие и забивать голы.

Конечно, этот шаг важен для меня. Я играл два года в «Оренбурге» и хочу сказать им спасибо за всё: за прекрасные два года. Они мне дали шанс показать себя в хорошем чемпионате, и сейчас я перехожу в большую команду. Надеюсь, что и дальше буду играть хорошо и забивать голы.

У меня личных задач никогда не было. В первую очередь я буду работать на команду. Если команда будет играть хорошо, всем будет легче. Тогда каждый из нас вырастет как футболист. База «Рубина» очень крутая. Я уже успел немного поговорить с руководством и главным тренером. В основном говорили о бытовых моментах. Знаком и с некоторыми игроками, например, с Бегичем я играл в «Оренбурге», знаком с Уремовичем, познакомился с Йевтичем», — приводит слова Деспотовича официальный сайт «Рубина».

Джордже Деспотович стал игроком «Рубина»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020