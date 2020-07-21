Владелец «Лидса»: пытались приобрести Ибрагимовича, но он выбрал «Милан». Думаем о Кавани

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани рассказал о трансферных целях клуба.
«Приобрести Ибрагимовича — сложная задача. Мы пытались подписать с ним контракт в январе, но он выбрал«Милан» и сделка не состоялась. Сейчас, думаю, уже слишком поздно, интенсивность английского футбола изменилась.
Что касается Кавани, он мог бы внести весомый вклад и быстро адаптироваться в „Лидсе“, но мы с тренером никогда не обсуждали Кавани. Тем не менее думаем о нём. Посмотрим, учитывая, что он всё ещё доступен, будучи свободным агентом», — приводит слова Радриццани Sky Sport Italia.
Напомним, «Лидс» стал победителем Чемпионшипа за два тура до конца соревнований. «Лидс» гарантировал себе чемпионский титул после того, как «Брентфорд» в матче 45-го тура уступил «Сток Сити» (0:1).
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