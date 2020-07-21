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«Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко

«Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко
Футбол / Кубок России 0

Сообщество болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» оплатит штраф в размере 50 тыс. рублей, который был наложен на защитника красно-белых Андрея Ещенко. Футболист был наказан за то, что после окончания полуфинального матча Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2) показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.

«Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко. По окончании матча в Санкт-Петербурге защитник «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал футболку с оригинальной надписью, после чего появилась информация, что игрок будет наказан штрафом на ближайшем заседании КДК.

Мы сразу связались с Андреем, выразили ему поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют фанаты «Спартака», и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.

Сегодня КДК назвал сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью нашему футболисту.

Один за всех, и все за одного", — говорится в «инстаграме» «Фратрии».

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