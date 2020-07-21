«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Уотфорд», Стерлинг оформил дубль
В матче 37-го тура английской Премьер-Лиги «Уотфорд» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
На 31-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Через 9 минут Стерлинг оформил дубль. На 63-й минуте полузащитник «горожан» Филип Фоден довёл счёт до разгромного. Через 3 минуты защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт установил итоговый счёт встречи.
«Манчестер Сити» набрал 78 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (34) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно оформивший чемпионский титул. В тройку лидеров входит лондонский «Челси» (63).
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