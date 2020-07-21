Гендиректор «Рубина»: Деспотовичу не понадобится много времени, чтобы начать забивать

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал переход в клуб нападающего Джордже Деспотовича.
«Деспотович – качественный нападающий, адаптированный к российскому чемпионату. Думаю, ему не понадобится много времени, чтобы влиться в команду и начать забивать. Очень рады, что он теперь часть нашей команды и уже с начала следующего сезона сможет нам помочь, усилить атакующую линию», — приводит слова Сайманова пресс-служба казанского клуба.
Предыдущим клубом Деспотовича был «Оренбург», за который он выступал с 2018 года. В нынешнем сезоне в 20 матчах Российской Премьер-Лиги 28-летний нападающий забил 8 мячей. Это лучший результат в команде. 1 июня футболист покинул «Оренбург» и стал свободным агентом.
До переезда в Россию Джордже выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и ряда казахстанских клубов. В составе «Астаны» — дважды чемпион Казахстана, с «Кайратом» — обладатель Кубка Казахстана.
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