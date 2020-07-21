Гвардиола: Стерлинг — олицетворение высокого качества

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 37-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (4:0).
«Мы были сосредоточены на своей игре, и это была верная тактика. Могли проиграть или выиграть, ведь всё это часть футбола. Но мы всегда должны уходить с поля с такой мыслью: „Да, я сделал всё, чтобы победить“. Если это так, команда может собой гордиться.
Стерлинг — олицетворение высокого качества. Но личные достижения всегда связаны с выступлением команды в АПЛ. Мы сильно отстали от чемпионов, поэтому Рахим не должен радоваться тому, как мы провели сезон в чемпионате Англии», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити» набрал 78 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (34) — на 17-м месте.
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