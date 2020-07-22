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«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета

«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета
Футбол / Англия 0

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» обыграла лондонский «Арсенал» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана, ассистировали ему судьи на линиях Дэниел Кук и Сиан Мэсси.

Единственный гол был забит в середине первого тайма — на 27-й минуте автором забитого мяча стал Махмуд Хассан, которому ассистировал Тайрон Мингс.

«Астон Вилла», набрав 34 очка, покинула зону вылета и теперь занимает 17-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Арсенал» (53) — на 10-м месте.

В заключительном, 38-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» на выезде встретится с «Вест Хэм Юнайтед». «Арсенал» дома примет «Уотфорд». Матчи состоятся 26 июля.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
21 июля 2020, вторник. 22:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Хассан – 27'
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