21-летний голкипер Доннарумма провёл 200-й матч за «Милан»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, вышедший в основном составе команды на матч 35-го тура Серии А с «Сассуоло», который стал для него 200-м в футболке «россонери». Эта отметка покорилась футболисту в возрасте 21 года и 146 дней, сообщает «Твиттер» Opta Paolo.



Таким образом, Доннарумма превзошёл показатели голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который в аналогичном возрасте сыграл лишь в 134 матчах.



Джанлуиджи дебютировал в составе «Милана» в 2015 году в возрасте 16 лет. За это время он провёл в Серии А 172 матча, из которых 60 – на ноль, и пропустил 184 гола.



За сборную Доннарумма провёл 9 официальных матча, из которых не пропустил ни одного мяча в пяти встречах. В остальных четырёх матчах Джанлуиджи пропустил 4 гола.

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