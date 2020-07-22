«Милан» продлил соглашение с Пиоли до 2022 года

Руководство «Милана» подписало новое соглашение с главным тренером команды Стефано Пиоли, которое рассчитано до июля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.



«Стефано стал тренером в очень сложный момент для клуба. Мы всегда говорили, что нужно время, чтобы увидеть результаты его работы. Вполне очевидно, что качество работы и профессионализм всегда приносят плоды. Стефано – правильный человек для того, чтобы построить такую команду, как мы хотим – успешную, молодую и голодную», — прокомментировал продление контракта с Пиоли спортивный директор клуба Паоло Мальдини.

Ранее стало известно, что «Милан» не договорился о сотрудничестве с Ральфом Рангником. До этого в СМИ появилась информация, что в следующем сезоне Рангник будет совмещать должности технического директора и главного тренера «Милана».