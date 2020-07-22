Ибрагимович о продлении контракта с Пиоли: каждый день здесь узнаёшь что-то новое

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с наставником миланского клуба Стефано Пиоли. Ранее стало известно, что «Милан» продлил контракт со специалистом до 2022 года.

«Мы выиграли сложный матч против команды, которая играет в хороший футбол, и мы пришли сюда, чтобы победить. Мы делаем красивые вещи, но сезон ещё не закончился. Мы всё ещё боремся за нашу цель. Мы хотим занять пятое место, но отборочные игры Лиги Европы тоже неплохо. У меня до сих пор осталось три игры и 10 дней, но никто мне ничего не сказал, и больше ничего не жду. Я ничего не знал о Пиоли. Вы узнаёте что-то новое здесь каждый день. Я работаю, команда хорошо себя чувствует и счастлива», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» обыграл «Сассуоло». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой миланского клуба со счётом 2:1.