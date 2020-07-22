«Слать по произвольно выбранному адресу с таким вопросом». Уткин — о посте Анны Семак

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал пост жены главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анны в «Инстаграме».

Вчера в социальной сети супруга специалиста заявила, что «Зенит» не имеет никакого отношения к государственному бюджету.

«Анне Семак совершенно нет нужды объяснять за источники финансирования «Зенита», причём даже если б она лучше в этом разбиралась – всё равно не стоило бы.



И личный бизнес тут тоже ни при чём, потому что личный бизнес Анны, в чём бы он ни заключался, имеет семейные средства в качестве как минимум инвестиций, а деньги в семью приносит только муж.



А сказать на самом деле достаточно одно, простое. Независимо ни от чего свои деньги Сергей Семак заработал честным трудом, на работе, право заниматься которой он доказывал и доказывает в конкурентной борьбе на открытом рынке услуг. И со всех его доходов много лет платились и платятся весомые налоги.



А как человек тратит заработанное… Слать по произвольно выбранному адресу с таким вопросом. Хоть на парусной яхте слать», — написал Уткин в своём телеграм-канале.