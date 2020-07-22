Источник: ЦСКА оценивает Влашича в € 20 млн
Московский ЦСКА готов продать полузащитника Николу Влашича итальянскому «Наполи» за € 20 млн, сообщает areanapoli.
По информации источника, российская сторона определилась с желаемой суммой за переход хорватского футболиста. Сообщается, что «Наполи» рассматривает вариант с трансфером атакующего полузащитника.
Ранее сообщалось, что Влашича «Наполи» предложил агент форварда «Лилля» Виктора Осимхена, над трансфером которого в неаполитанском клубе работали в последнее время.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
«Наполи» предложили купить Николу Влашича у ЦСКА за € 15 млн
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