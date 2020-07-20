«Наполи» предложили купить Николу Влашича у ЦСКА за € 15 млн

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Calcionapoli24.
По словам журналиста Чиро Венерато, услуги 22-летнего футболиста предложили «Наполи». В клуб обратился бывший агент нападающего «Лилля» Виктора Осимхена, который в настоящее время близок к переходу в стан неаполитанцев. Утверждается, что за Влашича у «Наполи» попросили € 15 млн, а для самого игрока – контракт с зарплатой в € 1,5 млн в год.
Между сторонами наладился контакт, однако для трансфера Николы итальянскому клубу необходимо продать хавбека Аллана.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
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