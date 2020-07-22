Н’Жье: я могу выступать лучше и дать «Динамо» больше

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жье поделился мнением по поводу оборонительного стиля российского чемпионата.

«Пока я забил только один гол за „Динамо“ и понимаю, что могу выступать лучше и дать команде больше. И я хочу дать ей больше, демонстрировать в каждой игре свой лучший футбол. Как я уже сказал, год для меня был непростой. Но я с оптимизмом смотрю в будущее и руки опускать не собираюсь. Впереди новый сезон, и я намерен провести его намного лучше.



Я не считаю, что российская лига закрытая, что в ней нелегко забивать. Да, есть команды, которые действуют строго от обороны, но у меня сложилось впечатление, что большинство всё же играет в атаку. Многие фанаты хотят, чтобы их команда набирала очки и неважно, как победа будет добыта. Приятно, что динамовские болельщики довольно требовательные и желают нам атакующего футбола. То, что мы действуем от обороны, нам точно нельзя сказать. Мы ищем победу у чужих ворот с первых минут», — приводит слова игрока пресс-служба бело-голубых.