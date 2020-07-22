Комличенко: своей игрой в «Динамо» пока недоволен

Форвард «Динамо» Николай Комличенко оценил свой период в московской команде.
Отметим, что в российский клуб нападающий пришёл прошедшей зимой.
«Своей игрой в „Динамо“ недоволен. Пока не показываю того, что могу. Смазанное начало, и сейчас ещё заболел перед возобновлением РПЛ. Пока форму набрал… А сейчас уже такая борьба за очки, что особо игру не покажешь. В плане беговой работы – нормально выполняю, а результативность не устраивает. Все ждут большего, я и сам жду. Если эти полгода была адаптация, то в следующем чемпионате нужно делать шаг вперёд – показывать себя по полной.
У первых трёх-четырёх команд в чемпионате есть какая-то своя поставленная игра. Остальные просто садятся в оборону. Если сыграл на ноль, то всё хорошо и впереди точно будут моменты. Тут тяжело играть в нападение. Один раз соперник убежит в контратаку, и получаешь 0:1. Потом уже пойди взломай эту оборону", — рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 22 июля 2020
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