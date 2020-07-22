«Крылья Советов» отправят письмо в РПЛ после вылета в ФНЛ

Руководитель пресс-службы «Крыльев Советов» Максим Съестнов сообщил, что клуб обратится в Российскую Премьер-Лигу. Сегодня, 22 июля, стало известно, что «Химки» всё же выступят в высшем дивизионе, в связи с чем самарцы вылетели в Футбольную национальную лигу.



«Химки» заняли второе место в ФНЛ, поэтому, конечно, по спортивному принципу должны выйти в РПЛ. Мы подготовили письмо в РПЛ. Надеемся, оно будет рассмотрено.



В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. В любом случае мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур. Завтра, 23 июля, на общем собрании РПЛ будет принято решение и в пятницу на исполкоме его окончательно примут. Нельзя сказать, что что-то несправедливо», — цитирует Съестнова «Комсомольская правда».

Чернов: одно дело, если бы вылетали по спортивному принципу, другое — такая неразбериха