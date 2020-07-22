«Крылья Советов» отправят письмо в РПЛ после вылета в ФНЛ
Руководитель пресс-службы «Крыльев Советов» Максим Съестнов сообщил, что клуб обратится в Российскую Премьер-Лигу. Сегодня, 22 июля, стало известно, что «Химки» всё же выступят в высшем дивизионе, в связи с чем самарцы вылетели в Футбольную национальную лигу.
«Химки» заняли второе место в ФНЛ, поэтому, конечно, по спортивному принципу должны выйти в РПЛ. Мы подготовили письмо в РПЛ. Надеемся, оно будет рассмотрено.
В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. В любом случае мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур. Завтра, 23 июля, на общем собрании РПЛ будет принято решение и в пятницу на исполкоме его окончательно примут. Нельзя сказать, что что-то несправедливо», — цитирует Съестнова «Комсомольская правда».
Чернов: одно дело, если бы вылетали по спортивному принципу, другое — такая неразбериха
- 22 июля 2020
-
17:09
-
16:57
-
16:44
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:43
-
15:37
-
15:37
-
15:30
-
15:29
-
15:12
-
15:11
-
15:00
-
14:52
-
14:30
-
14:30
-
14:22
-
14:03
-
14:03
-
14:00
-
13:54
-
13:38
-
13:36
-
13:30
-
13:24
-
13:08
-
13:04
-
12:51
-
12:46
-
12:41
-
12:32
-
12:22
Партнерский контент