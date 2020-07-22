Шалимов: печально было смотреть на это, но вот такая у «Ахмата» концовка сезона

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал проигрыш в матче с «Краснодаром» (0:4).
«С нашим положением в таблице эта встреча не была решающей, просто готовились к матчу, как и к любому другому. Настраивались на соперника, которого нужно обыгрывать любой ценой. Можно сказать, первый тайм играли на равных. В конце тайма пропустили гол, могли сравнять, но забили из офсайда. Второй гол «Краснодара» нас добил, мы опустили руки. Никто из нас уже не верил, что можем закончить матч в нашу пользу. Конечно, печально было смотреть на это, но вот такая вот у нас концовка сезона. Мы отдали много и физических, и психологических сил. Сегодня проиграли по делу, повторюсь, после второго мяча всё закончилось.
Отменённый гол расстроил. Мы могли уйти на перерыв при счёте 1:1, и тогда второй тайм сложился бы совсем по-другому. Сейчас у всей команды по расписанию отдых, после этого будем обсуждать планы и цели на следующий сезон», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 22 июля 2020
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